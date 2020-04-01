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01 апреля 2020, среда, 18:41 641
Общество 2020-04-01T18:42:49+03:00
Українські Новини
В Хмельницком коронавирусом заболел врач из военного госпиталя

В Хмельницком коронавирусом заболел врач из военного госпиталя

Таня Войтюк
Украина, Хмельницкий, Коронавирус, Сергей Мельник, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время какКабинет министров принял решение расширить перечень карантинных мер в Украине, сегодня, 1 апреля, врач-реаниматолог одной из больниц города Хмельницкий заболел коронавирусом.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Аrmyinform.

Мужчина работал на пол ставки работал в военном госпитале. Ему стало плохо 30 марта, каретой "скорой" его госпитализировали.

"Из-за контакта с подтвержденным на коронавирус врачом пока 10 человек из госпиталя, включая меня, находятся дома на обсервации. Нам сегодня сделали ПРЦ-тесты, результаты поступят поздно вечером или завтра утром", - сообщил начальник госпиталя полковник медицинской службы Сергей Мельник.

Все "обсервантов", у которых ПРЦ-тесты покажут отрицательные результаты, завтра смогут вернуться в госпиталь и приступить к исполнению обязанностей по должностям.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 апреля в Украине составило 669 лабораторно подтвержденных случаев.

Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди.

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