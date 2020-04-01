В Хмельницком коронавирусом заболел врач из военного госпиталя

В то время какКабинет министров принял решение расширить перечень карантинных мер в Украине, сегодня, 1 апреля, врач-реаниматолог одной из больниц города Хмельницкий заболел коронавирусом. Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Аrmyinform. Мужчина работал на пол ставки работал в военном госпитале. Ему стало плохо 30 марта, каретой "скорой" его госпитализировали. "Из-за контакта с подтвержденным на коронавирус врачом пока 10 человек из госпиталя, включая меня, находятся дома на обсервации. Нам сегодня сделали ПРЦ-тесты, результаты поступят поздно вечером или завтра утром", - сообщил начальник госпиталя полковник медицинской службы Сергей Мельник. Все "обсервантов", у которых ПРЦ-тесты покажут отрицательные результаты, завтра смогут вернуться в госпиталь и приступить к исполнению обязанностей по должностям. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 апреля в Украине составило 669 лабораторно подтвержденных случаев. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди.