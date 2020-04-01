Врачам в инфекционных отделениях доплатят от 5 до 10 тысяч гривен, - Кличко

В то время, как в Киеве уже 132 зараженных коронавирусом, Киевский городской совет выделил 894 млн гривен на доплаты столичным медикам.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

По его словам, дополнительное финансирование получат медработники, работающие с больными коронавирусом.

Ежемесячная доплата врачам в инфекционных отделениях будет составлять от 5 до 10 тыс. грн. к ставке.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок.

Ранее Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Ранее Кличко заявил, что столичные медики получат дополнительные выплаты уже в апреле.