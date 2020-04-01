У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень

Пенсіонери після індексації у середньому отримають по 260 гривень

Пенсіонери після індексації у середньому отримають по 260 гривень

В той час, як на індексацію пенсій хочуть виділити 20 млрд, міністр соціальної політики Марина Лазебна прогнозує виплату разової допомоги 1 тис. гривень пенсіонерам з 14 квітня при внесенні змін до держбюджету.

Про це вона повідомила в ході засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Ми проведемо ці виплати відразу, коли будуть внесені зміни до державного бюджету і затверджені необхідні фінансові документи. Якщо все це відбудеться, то вже з 14 квітня 2020 року Пенсійний фонд нарахує всі ці виплати і люди отримають ці виплати", - сказала міністр.

За її словами, такі виплати отримають 10 млн пенсіонерів, які отримують пенсії менше 5 тис. гривень, а також ряд інших категорій громадян.

При цьому уряд на засіданні підтримав соціальні ініціативи президента, спрямовані на захист пенсіонерів та інших уразливих верств населення у зв'язку з глобальною кризою, викликаної поширенням COVID-19.

Це три ключові пункти: встановлення з 1 квітня щомісячної виплати в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 років та розмір пенсії яких не перевищує 9205 гривень; визначення порядку виплати одноразової допомоги в сумі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 гривень, а також деяким вразливим категоріям осіб; проведення індексації пенсій з травня на 11%.

Середній розмір підвищення пенсій складе 260 гривень.

Ініціативи зажадають прийняття змін до бюджету, який доопрацьовується разом з народними депутатами.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує ухвалення змін до держбюджету наступного тижня (6-12 квітня).

Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.