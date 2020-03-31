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31 березня 2020, вівторок, 12:11 14
Суспільство 2020-03-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
МОЗ оновив алгоритми стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом

МОЗ оновив алгоритми стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом

Елизавета Кесельман
МОЗ, Коронавірус, тести на коронавірус, боротьба з коронавірусом, Мінздрав
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як біля київських лікарень створили пункти сортування хворих на коронавірус, Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що в Україні оновили алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з інфекцією COVID-19. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Документами зафіксовано алгоритми виявлення коронавірусної хвороби, стандарти роботи фахівців екстреної медичної допомоги, епідеміологів, правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими на COVID-19 у домашніх умовах, критерії для госпіталізації пацієнтів з тяжкими і середньої тяжкості випадками. Також затверджено клінічний маршрут пацієнта.

Наразі медичний працівник, який виявив особу з симптомами, відповідними до COVID-19, має діяти за таким алгоритмом:

  • зареєструвати випадок та проінформувати медзаклад для подальшого клінічного дослідження пацієнта;
  • у двогодинний строк проінформувати про підозру на захворювання лабораторний центр МОЗ України;
  • якщо пацієнт потрапляє у цілодобовий стаціонар, там проводиться забір необхідних матеріалів для аналізів, які має бути відправлено в лабораторію.

Як повідомляли Українські Новини, Мінздрав визначив 240 лікарень для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Крім того, МОЗ склав список операцій, дозволених в період карантину.

Також у МОЗ заявили, що не бачать сенсу в масовому тестуванні на коронавірус.

Тим часом, держструктури закупили через Prozorro майже 15 тис. тестів на коронавірус.

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