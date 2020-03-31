МОЗ оновив алгоритми стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом

В той час, як біля київських лікарень створили пункти сортування хворих на коронавірус, Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що в Україні оновили алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з інфекцією COVID-19. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Документами зафіксовано алгоритми виявлення коронавірусної хвороби, стандарти роботи фахівців екстреної медичної допомоги, епідеміологів, правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими на COVID-19 у домашніх умовах, критерії для госпіталізації пацієнтів з тяжкими і середньої тяжкості випадками. Також затверджено клінічний маршрут пацієнта.

Наразі медичний працівник, який виявив особу з симптомами, відповідними до COVID-19, має діяти за таким алгоритмом:

зареєструвати випадок та проінформувати медзаклад для подальшого клінічного дослідження пацієнта;

у двогодинний строк проінформувати про підозру на захворювання лабораторний центр МОЗ України;

якщо пацієнт потрапляє у цілодобовий стаціонар, там проводиться забір необхідних матеріалів для аналізів, які має бути відправлено в лабораторію.

Як повідомляли Українські Новини, Мінздрав визначив 240 лікарень для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.