Минздрав составил список операций, разрешенных в период карантина

Министерство здравоохранения отнесло срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции к таким, которые не подпадают под запрет в период карантина.

Об этом говорится в приказе министерства №698 от 23 марта, передают Українськi Новини.

Также не подлежат запрету: предоставление медицинской помощи при усложненном течении беременности, предоставление помощи беременным, роженицам, родившим женщинам, новорожденным, предоставление палиативной медпомощи в стационарных отделениях и другие неотложные меры в случаях, когда их отсрочка несет серьезный риск для жизни.

Согласно приказу, в период карантина в учреждениях здравоохранения прием больных с признаками респираторного заболевания должен проводиться в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля.

При этом учреждения здравоохранения должны увеличить долю медпомощи, которая предоставляется с использованием средств дистанционной связи.

Как сообщали Українськi Новини, за 25 марта количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине выросло на 43 человека.

В мире уже около полумиллиона заболевших.

Тем временем во Франции решили провести военную операцию против коронавируса.