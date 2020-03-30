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30 марта 2020, понедельник, 16:55 1428
Медицина 2020-03-30T17:05:32+03:00
Українські Новини
Возле больниц Минздрав создает пункты сортировки больных коронавирусом

Возле больниц Минздрав создает пункты сортировки больных коронавирусом

Ярина Вацяк
Минздрав, Карантин, Больницы, Коронавирус, коронавирус в Украине
Пункт сортировки больных. Фото: Минздрав
Пункт сортировки больных. Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения создает пункты скрининговой медицинской сортировки больных коронавирусом возле больниц первой волны госпитализации и в то же время не видит смысла в массовом тестировании на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українськi Новини.

"В Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19. Такие пункты развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации", - говорится в нем.

Отмечается, что все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направленные врачом или транспортировки бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределения еще до входа в приемное отделение.

В частности, в отделение экстренной медицинской помощи.

Согласно сообщению, первичная скрининговая медицинская сортировка включает надевание медицинской маски на пациента и его сопровождение, бесконтактное измерение температуры тела, короткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов.

Отмечается, что это позволит медицинским работникам распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только больных, требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Кроме того, Минздрав составил список операций, разрешенных в период карантина.

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