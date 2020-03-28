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28 марта 2020, суббота, 23:08 46
Экономика 2020-03-28T23:09:58+02:00
Українські Новини
Госструктуры закупили через Prozorro почти 15 тыс. тестов на коронавирус

Госструктуры закупили через Prozorro почти 15 тыс. тестов на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, Prozorro, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Тест на коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

По состоянию на 25 марта, через Prozorro государственные структуры закупили почти 15 тыс. тестов на сумму 7,2 млн гривен для диагностики коронавируса, которые разработали три украинские компании.

Об этом говорится в сообщении Prozorro, передают Українськi Новини.

"Большинство из них - тесты на антитела (экспресс-тесты). ПЦР-тесты, которые являются наиболее точным методом диагностики COVID-19 покупали через Prozorro в Тернополе (150 штук) и Львове (250 штук). Больше тестов на коронавирус купили в Киевской (5 600), Ивано-Франковской (1 600) и Харьковской области (1 400). В Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Ривненской областях не заказали ни одного теста через Prozorro. Можно предположить, что эти области получили их от Минздрава", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Китай прислал Испании партию "бракованных" тестов на коронавирус.

Ранее Кличко заявил, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ.

Кроме того, мы писали, как проводят тест на коронавирус.

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