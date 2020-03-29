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29 марта 2020, воскресенье, 23:16 388
Медицина 2020-03-29T23:16:24+03:00
Українські Новини
Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом

Валерия Драгомирова
Минздрав, Больницы, коронавирус в Украине
Больница. Фото:pixabay
Больница. Фото:pixabay

Министерство здравоохранения определило 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, которой заразилось уже 475 украинцев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В Украине 240 заведений были определены для госпитализации пациентов с COVID-19. Это - больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости. Увидеть информацию о больницах и уровне их оснащенности можно на новом дашборде НСЗУ (Национальной службы здоровья)", - сказано в нем.

Отмечается, что соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения и рекомендованы НСЗУ совместно с Минздравом.

Требования по формированию сети этих учреждений утверждены распоряжением главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко №7 от 27 марта.

Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов - чтобы госпитализированные с COVID-19 пациенты получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу с другими заболеваниями, не пересекались с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение.

Согласно данным, которые получила НСЗУ от вышеупомянутых заведений, все они имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом.

Указывается, что в 240 больницах в целом предусмотрено 4,1 тыс. мест для изоляции больных, 67 тыс. койко-мест, более 1,8 тыс. аппаратов искусственная вентиляция легких.

В больницах работает 5 855 врачей - инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Геращенко сообщила, что министр финансов Уманский и министр здравоохранения Емец в разгар коронавируса подали в отставку

Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

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