Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения определило 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, которой заразилось уже 475 украинцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.



"В Украине 240 заведений были определены для госпитализации пациентов с COVID-19. Это - больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости. Увидеть информацию о больницах и уровне их оснащенности можно на новом дашборде НСЗУ (Национальной службы здоровья)", - сказано в нем.



Отмечается, что соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения и рекомендованы НСЗУ совместно с Минздравом.



Требования по формированию сети этих учреждений утверждены распоряжением главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко №7 от 27 марта.



Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов - чтобы госпитализированные с COVID-19 пациенты получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу с другими заболеваниями, не пересекались с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение.



Согласно данным, которые получила НСЗУ от вышеупомянутых заведений, все они имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом.



Указывается, что в 240 больницах в целом предусмотрено 4,1 тыс. мест для изоляции больных, 67 тыс. койко-мест, более 1,8 тыс. аппаратов искусственная вентиляция легких.



В больницах работает 5 855 врачей - инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.



Как сообщали Українськi Новини, депутат Геращенко сообщила, что министр финансов Уманский и министр здравоохранения Емец в разгар коронавируса подали в отставку.



Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.