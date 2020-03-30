Минздрав не видит смысла в массовом тестировании на коронавирус

Министерство здравоохранения не видит смысла в массовом тестировании на коронавирусную инфекцию по методу полимеразно-цепной реакции (ПЦР), новую партию тестов для которой завезут в Украину 30 марта.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Почему не тестируем всех на ПЦР-тестах? Потому что нет в этом никакого смысла, поскольку есть вопрос инкубационного периода и не всегда тестирование будет эпидемиологически и экономически обоснованным. Единственное правильное решение - это отправка всех на обсервацию. В случае появления симптомов у больного будут отбирать образцы на исследование, тестировать и после этого принимать определенные клинические решения", - сказал он.

Заминистра отметил, что на самоизоляцию будут отправлять тех людей, у которых есть возможность обеспечить такой режим в домашних условиях.

Если самоизоляцию нельзя обеспечить в домашних условиях, то предусмотрена изоляция в специализированных учреждениях-обсерваторах, которые должны быть созданы обладминистрациями в каждой области.

Как сообщали Українськi Новини, госструктуры закупили через Prozorro почти 15 тыс. тестов на коронавирус.

Также Кличко заявлял, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ.