В Україні підтвердили 549 випадків COVID-19. Померли від коронавірусу 13 осіб

В той час, як з моменту початку розповсюдження COVID-19 у світі захворіли 785 709 осіб, з них – 37 686, вилікувались – 165 837, за добу в Україні зафіксували 69 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних 8 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Статистка по областях виглядає так:

▪Вінницька область — 36 випадки;

▪Волинська область — 3 випадки;

▪Дніпропетровська область — 9 випадків;

▪Донецька область — 6 випадків;

▪Житомирська область — 5 випадків;

▪Закарпатська область — 1 випадок;

▪Запорізька область — 13 випадків;

▪Івано-Франківська область — 45 випадок;

▪Кіровоградська область — 4 випадки;

▪м. Київ — 107 випадки;

▪Київська область — 52 випадків;

▪Львівська область — 6 випадків;

▪Луганська область — 2 випадки;

▪Одеська область — 11 випадків;

▪Полтавська область — 1 випадок;

▪Рівненська область — 13 випадків;

▪Сумська область — 10 випадків;

▪Тернопільська область — 78 випадків;

▪Харківська область — 1 випадок;

▪Херсонська область — 1 випадок;

▪Хмельницька область — 3 випадки;

▪Чернівецька область — 90 випадків;

▪Черкаська область — 50 випадків;

▪Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як відомо, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом. Тим часом із 102 хворих коронавірусом киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома.

Раніше в Україні схвалили штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину і тепер у Києві будуть штрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, зокрема за "відпочинок з шашликами".