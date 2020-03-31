В Україні підтвердили 549 випадків COVID-19. Померли від коронавірусу 13 осіб

В той час, як з моменту початку розповсюдження COVID-19 у світі захворіли 785 709 осіб, з них – 37 686, вилікувались – 165 837, за добу в Україні зафіксували 69 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних 8 пацієнтів одужали. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Статистка по областях виглядає так: ▪Вінницька область — 36 випадки; ▪Волинська область — 3 випадки; ▪Дніпропетровська область — 9 випадків; ▪Донецька область — 6 випадків; ▪Житомирська область — 5 випадків; ▪Закарпатська область — 1 випадок; ▪Запорізька область — 13 випадків; ▪Івано-Франківська область — 45 випадок; ▪Кіровоградська область — 4 випадки; ▪м. Київ — 107 випадки; ▪Київська область — 52 випадків; ▪Львівська область — 6 випадків; ▪Луганська область — 2 випадки; ▪Одеська область — 11 випадків; ▪Полтавська область — 1 випадок; ▪Рівненська область — 13 випадків; ▪Сумська область — 10 випадків; ▪Тернопільська область — 78 випадків; ▪Харківська область — 1 випадок; ▪Херсонська область — 1 випадок; ▪Хмельницька область — 3 випадки; ▪Чернівецька область — 90 випадків; ▪Черкаська область — 50 випадків; ▪Чернігівська область — 2 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. Як відомо, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом. Тим часом із 102 хворих коронавірусом киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома. Раніше в Україні схвалили штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину і тепер у Києві будуть штрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, зокрема за "відпочинок з шашликами".