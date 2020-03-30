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30 марта 2020, понедельник, 13:01 348
Общество 2020-03-30T13:16:35+03:00
Українські Новини
Из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома, — Кличко

Из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома, — Кличко

Кира Молчанова
Виталий Кличко, КГГА, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, брифинг Кличко
Александровская больница
Александровская больница

В больницах столицы сейчас лечатся 58 пациентов с коронавирусом из зафиксированных 102. Остальные на домашней самоизоляции.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

На данный момент в Александровской больнице находятся 38 пациентов с коронавирусом, в городской клинической больнице №4 — 13 человек, в городской клинической больнице №9 — 7.

Остальные заболевшие лечатся дома на самоизоляции. За их состоянием наблюдают врачи.

Как сообщали Українські Новини, из 102 заболевших коронавирусом в Киеве 27 человек — в Печерском, 16 — в Соломенском, 14 — в Голосеевском, 13 — в Дарницком районе.

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга рассказал, что в столице количество зараженных коронавирусом увеличилось до 102 человек, вылечились 2 киевлянина.

Кроме того, мэр столицы предупредил, что в конце недели в Киеве могут отключить отопление.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

 

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