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31 березня 2020, вівторок, 09:37 28
Фінанси 2020-03-31T11:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд розповів куди звертатися при затримці доставки пенсії

Пенсійний фонд розповів куди звертатися при затримці доставки пенсії

Сергій Жолобецький
індексація пенсій, виплата пенсій, Пенсійний фонд, пенсія, Доставка пенсій
Пенсії за березень профінансовані вчасно та у повному обсязі
Пенсії за березень профінансовані вчасно та у повному обсязі

У той час як на індексацію пенсій і допомоги по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд гривень, Пенсійний фонд повідомив, що виплату пенсій за березень поточного року забезпечено своєчасно у відповідності з чинним законодавством.

Про це Українським Новинам повідомили в ПФ.

Наголошується, що згідно зі статтею 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом міністрів.

Виплату пенсій за березень поточного року забезпечено своєчасно у відповідності з чинним законодавством.

Крім того, в ПФ повідомили, що виплата пенсій через банківські установи регулюється Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів.

В пункті 21 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки, уповноважений банк зобов'язаний забезпечити за бажанням одержувача видачу пенсії та грошової допомоги, як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що визначається договором між уповноваженим банком і одержувачем.

Виплата та доставка пенсій, соціальних допомог здійснюється національним оператором поштового зв'язку "Укрпошта" згідно з Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку.

З питання несвоєчасної виплати пенсії одержувачу слід звертатися до контакт-центру Пенсійного фонду України за телефоном "Гарячої лінії" 0-800-503-753.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

2 березня колишній в той час прем'єр-міністром Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнята і знаходиться в стадії розробки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні.

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

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