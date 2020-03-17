Раде отнесла карантин к форс-мажорным обстоятельствам

Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

За принятие законопроекта №3219 в целом проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Также Рада ввела запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Кроме того, Рада установила, что на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный орган может менять режимы работы органов, учреждений, предприятий и организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц.

При этом информация о таких изменениях должна доводиться до сведения населения с использованием веб-сайтов и других коммуникационных средств.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Тем временем Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.