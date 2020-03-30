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30 березня 2020, понеділок, 14:47 3
Верховна Рада і партії 2020-03-30T15:00:04+03:00
Українські Новини
Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус

Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус

Надежда Комендантова
Рада, Коронавірус, коронавірус в Україні, зарплата лікарів
Верховна Рада у масках
Верховна Рада у масках

Верховна Рада на позачерговому засіданні доручила Кабінету Міністрів встановити 300%-у доплату до зарплати медиків, які брали участь у ліквідації захворювання коронавірусною інфекцією.

За ухвалення законопроекту №3275 в цілому проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Рада доручила уряду протягом тижня з дня набрання чинності цим законом встановити додаткові, встановлені законодавством доплати до заробітної плати медичних та інших працівників, безпосередньо зайнятих на роботах по ліквідації захворювання коронавирусной хворобою, у розмірі до 300 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавирусной хвороби, визначений у рішенні Кабінету Міністрів про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів.

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в Україні збільшилася на 62 до 480, кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 11.

Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Тим часом, із 102 хворих коронавірусом киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома

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