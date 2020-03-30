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30 марта 2020, понедельник, 08:54 3304
Верховная Рада и партии 2020-03-30T09:09:06+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада проведет внеочередное заседание: повестка дня

Сегодня Рада проведет внеочередное заседание: повестка дня

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Повестка дня, заседание Верховной Рады
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

На официальном сайте Верховной Рады Украины появилась повестка дня внеочередного заседания парламента, которая в понедельник, 30 марта соберется для рассмотрения вопросов по борьбе с коронавирусом COVID-2019 и кадровых изменений в составе Кабинета Министров.

Среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания:

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;

- Проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;

- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины";

- Проект Постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине";

- Об увольнении Уманского И.И. с должности Министра финансов Украины;

- Об увольнении Емца И.М. с должности Министра здравоохранения Украины;

- О назначении Степанова Н.В. Министром здравоохранения Украины;

- О назначении Марченко С.М. Министром финансов Украины;

- О назначении Буславец А.А. Министром энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год";

- О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Не планируется рассматривать на этом заседании законопроект о рынке земли, на котором настаивает МВФ.

Внеочередное заседание Верховной Рады проведут в 14:00.

Как сообщали Українськi Новини, по словам Геращенко, министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец подали в отставку.


Ранее планировалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента. Но, по словам Разумкова, заседание состоится в зале пленарных заседаний, оно будет недолгим, а депутатам будут раздавать медицинские маски, очки и перчатки.

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