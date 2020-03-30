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30 марта 2020, понедельник, 10:17 1196
Общество 2020-03-30T12:05:59+03:00
Українські Новини
В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19. Умерли — 11 человек

В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19. Умерли — 11 человек

Кира Молчанова
Статистика, МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Пока по всему миру коронавирус выявили у 722 435 человек, за сутки в Украине зафиксировали 62 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 30 марта 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Статистка по областям выглядит так:

  • Винницкая область - 23 случая;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 8 случаев;
  • ▪Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • г. Киев - 102 случая;
  • Киевская область - 49 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 8 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 11 случаев;
  • Сумская область - 9 случаев;
  • Тернопольская область - 60 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 2 случая;
  • Черновицкая область - 75 случаев;
  • Черкасская область - 50 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая.

В сообщении добавили, что у них нет данных, сколько человек заболели на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и в городе Севастополь.

Карта распространения коронавируса

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу

Как сообщали Україніські Новини, на вечер 29 марта в Украине было 475 случаев заболевания.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 


Кроме того, медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом

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В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19. Умерли — 11 человек
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