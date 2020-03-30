В аптеках, як і раніше, масок немає, а в інтернет-магазинах вони дорогі. Скільки коштують медичні маски в Києві

В аптеках, як і раніше, масок немає, а в інтернет-магазинах вони дорогі. Скільки коштують медичні маски в Києв

В більшості аптек Києва відвідувачів все ще зустрічають оголошення про те, що масок у продажу немає. Тим часом в інтернет-магазинах їх все ж купити можна, але за завищеною ціною. Українські Новини з'ясовували, скільки доведеться віддати за засіб індивідуального захисту.

Так, упаковку з 50 масок можна придбати за ціною від 588 гривень. Тобто за 16,10 за одну маску. Упаковки по 30 штук продають за 450 гривень, або по 15 гривень за одну маску. У роздріб маски коштують дорожче – від 15 до 25 гривень за штуку. Однак не скрізь їх можна придбати одну або дві. У багатьох інтернет-магазинах мінімальне замовлення – це 10-20 таких масок.

Одноразові медичні маски в інтернеті. Купити можна, але дорого

Інтернет-магазини пропонують маски оптом за 20-50 штук

Варто пам'ятати, що одноразову маску можна носити не більше 3 годин і міняти, як тільки вона відсиріє.

Дорожче коштують респіратори з клапаном – від 218 до 320 гривень. Упаковка з 10 таких засобів захисту доступна за 1500 гривень.

Респіратори особливо дорогі

Багаторазові маски коштують від 35 гривень. Маски з регулюванням розміру коштують 100-150 гривень.

Багаторазові маски можуть бути різнокольоровими

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня другий літак з засобами захисту для лікарів, поліції, військових прибув в аеропорт "Бориспіль".

Також Київська держадміністрація купила 100 тис. захисних масок за 1 млн гривень

Крім того, медичну маску можна зробити самостійно з бавовняної тканини.

Нідерланди вирішили відкликати 600 тисяч неякісних медичних масок стандарту FFP2, які були придбані у Китаї для боротьби з коронавірусом.