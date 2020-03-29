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  • В Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса
29 марта 2020, воскресенье, 11:19 220
Политика 2020-03-29T11:20:54+03:00
Українські Новини
В Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса

В Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса

Надежда Комендантова
Китай, Самолет, Маски, костюмы, Китай Украина, Кирилл Тимошенко, Офис Президента Украины, медицинские маски, Респираторы
Доставка медстредств из Китая. Фото: Facebook замглавы ОП Кирилла Тимошенко
Доставка медстредств из Китая. Фото: Facebook замглавы ОП Кирилла Тимошенко

В то время, как по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели, второй самолет со средствами защиты для врачей, полиции, военных прибыл в аэропорт "Борисполь".

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

По его словам, на борту самолета - 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

"Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины. Самолет ночью вылетает за следующим грузом до Китая", - сообщил Тимошенко.

Он также отметил, что со вторника будет два дополнительных самолета, что "поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты".

Также, по словам Тимошенко, ночью ожидается отдельная доставка 100 тыс. ПЦР-тестов.

Напомним, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Тем врменем, за сутки в мире зарегистрировали более 70 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее Грузия отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус.

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