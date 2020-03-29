В Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса

В то время, как по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели, второй самолет со средствами защиты для врачей, полиции, военных прибыл в аэропорт "Борисполь".

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

По его словам, на борту самолета - 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

"Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины. Самолет ночью вылетает за следующим грузом до Китая", - сообщил Тимошенко.

Он также отметил, что со вторника будет два дополнительных самолета, что "поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты".

Также, по словам Тимошенко, ночью ожидается отдельная доставка 100 тыс. ПЦР-тестов.

Напомним, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Тем врменем, за сутки в мире зарегистрировали более 70 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее Грузия отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус.