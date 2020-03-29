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  • Нидерланды получили от Китая миллион медицинских масок, 600 тыс. из которых оказались дефектными
29 марта 2020, воскресенье, 14:22 108
Мир 2020-03-29T14:24:06+03:00
Українські Новини
Нидерланды получили от Китая миллион медицинских масок, 600 тыс. из которых оказались дефектными

Нидерланды получили от Китая миллион медицинских масок, 600 тыс. из которых оказались дефектными

Таня Войтюк
Китай, Нидерланды, Маски, Коронавирус, медицинские маски
Медицинская маска. Фото: pixabay.com
Медицинская маска. Фото: pixabay.com

Помимо того, что Китай прислал Испании партию "бракованных" тестов на коронавирус, Нидерланды решили отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, которые были приобретены у Китая для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Согласно данным, некачественные маски были распределены между несколькими больницами Нидерландов, которые сейчас борются со вспышкой коронавируса. Министерство здравоохранения сразу же остановило распределение остального заказа.

"Тест показал, что маски не соответствуют нормам качества. Было решено не использовать ни один из этих грузов", - заявили в Минздраве.

Всего у Китая приобрели 1,3 млн медицинских масок. Партию медицинских средств Нидерланды получили 21 марта.

Как сообщали Українські Новини, в Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса. На борту самолета - 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

Напомним, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

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