Нидерланды получили от Китая миллион медицинских масок, 600 тыс. из которых оказались дефектными

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Согласно данным, некачественные маски были распределены между несколькими больницами Нидерландов, которые сейчас борются со вспышкой коронавируса. Министерство здравоохранения сразу же остановило распределение остального заказа.

"Тест показал, что маски не соответствуют нормам качества. Было решено не использовать ни один из этих грузов", - заявили в Минздраве.

Всего у Китая приобрели 1,3 млн медицинских масок. Партию медицинских средств Нидерланды получили 21 марта.

Как сообщали Українські Новини, в Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса. На борту самолета - 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

Напомним, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.