На коронавірус захворіли вже майже 600 тисяч. Дані на 28 березня

В той час, як в Україні за день 92 нових випадки коронавіруса, всього заразилися 310 осіб, а 27 березня у всьому світі було зареєстровано 532 742 випадки зараження коронавірусом, 28 березня їх кількість збільшилася до 597 300.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

Всього в світі з 597 300 випадків захворювання 131708 людей одужали і 27364 померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Зараз у США зафіксували 104 661 випадок зараження, в Італії - 86 498, в Китаї - 81 946, в Іспанії - 65 719, Німеччині - 50 871, Франції - 33 414, Ірані - 32332.

Найбільше смертей в результаті ускладнень хвороби зареєстровано в Італії - 9134 випадків. Також 5138 летальних випадків зафіксували в Іспанії. У той же час, в Німеччині, незважаючи на більш 50 000 підтверджених випадків, жертвами вірусу стали 351 чоловік.

В Італії з 86 498 випадків заражень на коронавірус 9134 хворих померло, 10950 одужали.

У Китаї 81 905 хворих 3291 померло, 74181 людина одужали.

У США з 104 007 випадків захворювання 1581 людей померло, 870 пацієнтів одужали.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів в'їжджають і виїжджають автомобілів до 24 квітня. Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавіруса.

Сьогодні, 28 березня, Україна закриває кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд з-за продовження карантину і введення надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавіруса.