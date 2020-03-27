Кличко закликав киян повідомляти про людей з симптомами коронавіруса

Сьогодні, 27 березня, мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо ситуації з поширенням коронавіруса, яким заразилися вже 218 осіб в Україні, і карантином в Києві, де закликав українців повідомляти про людей, у яких помітні симптоми коронавіруса, передають Українські Новини.

"Насамперед потрібно створити єдину інформаційну базу потенційно хворих осіб і тих, хто з ними контактував. Цих людей потрібно відразу ж відправляти на лікування або ізоляцію. Тому влада створює моніторингову групу, що працює над збором інформації - сімейних лікарів, МОЗ та Держприкордонслужби, управління Нацполиции. І кияни теж повинні приєднається до цього і надавати інформацію про відомі їм випадки захворювання або людей, які контактують з потенційно хворими", - заявив Кличко.

Також Кличко зазначив, що лише консолідацією зусиль можна локалізувати і зупинити поширення вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218.

Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

Також вчора під час брифінгу Кличко показав відео, як лікують хворих коронавірусом у Києві. А НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.