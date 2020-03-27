У Києві вже 55 хворих на коронавірус, перевіряють ще 32 підозри, - Кличко

У Києві кількість випадків зараження на коронавірус збільшилася до 55 осіб. Про це під час брифінгу сьогодні, 27 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що у Києві кількість заражених коронавірусом збільшилася на 8 осіб.

"Захворіли чотири жінки у віці від 31 до 59 років і четверо чоловіків від 43 до 59 років. Двоє пацієнтів були госпіталізовані в Александрівську лікарні, двоє - у Міську клінічну лікарню №4, ще двоє - в центральний госпіталь МВС, а двоє перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів", - сказав Кличко.

Також експрес-тестами і лабораторними обстеженнями протестовані більше 1,5 тис. киян, Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє ще 32 зразки.

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Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшала на 62 до 218.

Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження на коронавірус становила 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

Також вчора під час брифінгу Кличко показав відео, як лікують хворих на коронавірус у Києві. А НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.