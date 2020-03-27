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27 березня 2020, пʼятниця, 11:02 36
Політика 2020-03-27T12:00:02+02:00
Українські Новини
Витрати на субсидії Кабмін запропонував зменшити на 8,3 млрд гривень

Витрати на субсидії Кабмін запропонував зменшити на 8,3 млрд гривень

Ольга Фандорина
Кабмін, Верховна Рада, субсидії, Житлові субсидії

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді зменшити фінансування пільг та житлових субсидій на 8,3 млрд гривень з 47,6 до 39,3 млрд гривень, хоча Кабінет Міністрів збільшив на 50% соціальні нормативи при нарахуванні житлових субсидій на час продовженого карантину.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст яких мають Українські Новини.

Зараз у держбюджеті-2020 в числі видатків Міністерства соціальної політики передбачено виділити на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого, рідкого побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі 47 569,8 млн гривень.

У пропонованих змінах передбачено виділити на ці цілі 39 329,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, держбюджет-2020 передбачає скорочення на 7,5 млрд гривень, або на 13,6%, до 47,6 млрд гривень фінансування з бюджету пільг та житлових субсидій.

У середу, 25 березня, Кабмін збільшив на 50% соцнормативы при нарахування житлових субсидій на час карантину, передбачив призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, і заборонив у період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Кабмін також має намір скасувати збільшення з травня з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норму плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії.

Також на індексацію пенсій і виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.

Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

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