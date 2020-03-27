Витрати на субсидії Кабмін запропонував зменшити на 8,3 млрд гривень

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді зменшити фінансування пільг та житлових субсидій на 8,3 млрд гривень з 47,6 до 39,3 млрд гривень, хоча Кабінет Міністрів збільшив на 50% соціальні нормативи при нарахуванні житлових субсидій на час продовженого карантину.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст яких мають Українські Новини.

Зараз у держбюджеті-2020 в числі видатків Міністерства соціальної політики передбачено виділити на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого, рідкого побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі 47 569,8 млн гривень.

У пропонованих змінах передбачено виділити на ці цілі 39 329,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, держбюджет-2020 передбачає скорочення на 7,5 млрд гривень, або на 13,6%, до 47,6 млрд гривень фінансування з бюджету пільг та житлових субсидій.

У середу, 25 березня, Кабмін збільшив на 50% соцнормативы при нарахування житлових субсидій на час карантину, передбачив призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, і заборонив у період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Кабмін також має намір скасувати збільшення з травня з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норму плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії.

Також на індексацію пенсій і виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.

Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.