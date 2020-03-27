Рубль різко подорожчав. Курс російської нацвалюти на 27 березня

В той час, як долар і євро перед вихідними злетіли, в п'ятницю, 27 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у четвер, 26 березня, підвищився на 3 копійки до 3,11 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 10 копійок і становить 3,78 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 27 березня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,11 3,78 Максимальний 3,50 5,00 Мінімальний 2,45 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 березня на 27,54 коп. до 28,7094 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 23,85 коп. до 28,0055 UAH/USD.

Також МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України.

Раніше банкіри розповіли, чого очікувати на валютному ринку України.

Тим часом, курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. у четвер знизився на 18 коп. до 28,20 UAH/USD.