Курс доллара ударит по ценам. Что подорожает больше всего

Коронавирус уже привел к замедлению темпов роста мировой экономики. По словам экспертов, паника на рынке повысит цены на товары, причем не только на импортные, закупаемые за доллары. Об этом пишет "Сегодня".

Экономист Александр Охрименко говорит, что импортеры будут закладывать в контракты курс доллара на уровне 30 грн, а не 26-27, как было еще в феврале.

"Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства, в которых имеются закупаемые за рубежом компоненты, – уверен Охрименко. – Причем не исключено, что цены на наши таблетки завысят пропорционально росту курса, то есть втрое, хотя доля импортных компонентов в них составляет не более 30%".

А вот бытовая техника из-за рубежа подорожает ненамного, так как предложений достаточно, а спрос не очень высок. Существенно могут подняться цены только на новые модели, например, смартфонов и современных аксессуаров к ним.



Как сообщали Українські Новини, коронавирус может привести к замедлению экономической активности в Украине.



Кроме того, что ожидать в дальнейшем от курса доллара.