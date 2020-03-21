подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
21 марта 2020, суббота, 05:30 373
Экономика 2020-03-21T05:30:01+02:00
Українські Новини
Курс доллара ударит по ценам. Что подорожает больше всего

Курс доллара ударит по ценам. Что подорожает больше всего

Валерия Драгомирова
Цены, Лекарства, Доллар, Подорожание, курс доллара
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Коронавирус уже привел к замедлению темпов роста мировой экономики. По словам экспертов, паника на рынке повысит цены на товары, причем не только на импортные, закупаемые за доллары. Об этом пишет "Сегодня".

Экономист Александр Охрименко говорит, что импортеры будут закладывать в контракты курс доллара на уровне 30 грн, а не 26-27, как было еще в феврале.

"Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства, в которых имеются закупаемые за рубежом компоненты, – уверен Охрименко. – Причем не исключено, что цены на наши таблетки завысят пропорционально росту курса, то есть втрое, хотя доля импортных компонентов в них составляет не более 30%".

А вот бытовая техника из-за рубежа подорожает ненамного, так как предложений достаточно, а спрос не очень высок. Существенно могут подняться цены только на новые модели, например, смартфонов и современных аксессуаров к ним.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус может привести к замедлению экономической активности в Украине. 

Кроме того, что ожидать в дальнейшем от курса доллара.

Больше новостей о: Цены Лекарства Доллар Подорожание курс доллара

S&P ухудшило прогноз цены на нефть Brent...
Беленюк поел в Верховной Раде на 300 гривен и пожа...
США одобрили использование противомалярийного преп...
НБУ обвалил гривну почти на 15 копеек. Курс на 23 ...
Минздрав заявил о 41 случае заражения коронавирусом
Замглавы офиса Президента Ковалив рассказала, за счет чего будет проведена индексация пенсий
Новости
Чуть меньше, чем Трамп. Временный глава"Укрзализныци" Марчек за март заработал почти пол миллиона гривен 07:25
Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой 07:01
Мягкие сыры. Фото: Интер
Чем полезны мягкие сыры и безопасны ли сыры с плесенью 07:00
Как пережить карантин и не сойти с ума: советы психолога 07:00
Как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу 06:30 Инфографика
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта 08:20 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Заработок на панике: Журналисты и соцсети раскритиковали клинику Пальчевского за тесты на Сovid-19 по 16 тыс. гривен 15:32
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
больше новостей
Полиция составила уже 613 протоколов за нарушение режима карантина. Где чаще всего не соблюдают правила
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok