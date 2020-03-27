Доллар и евро взлетели перед выходными. Курс валют на 27 марта

В то время, как НБУ опубликовал курс гривны на выходные, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 марта на 27,54 коп. до 28,7094 UAH/USD, курс покупки повысился на 23,85 коп. до 28,0055 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 49,04 коп. до 30,2419 UAH/EUR, курс продажи повысился на 67,12 коп. до 31,3842 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,0055 28,7094 30,2419 31,3842 3,11 3,78 Максимальный 28,3500 29,9900 31,0500 32,0000 3,50 5,00 Минимальный 27,2000 28,3500 29,3000 30,5000 2,45 3,50

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