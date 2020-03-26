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26 марта 2020, четверг, 18:32 68
Финансы 2020-03-26T18:37:34+02:00
Українські Новини
Гривна дешевеет. Курс валют на межбанке

Гривна дешевеет. Курс валют на межбанке

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Курс валют
Курс валют

После того, как НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг снизился на 18 коп. до 28,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,04-28,11 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,11-28,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,19-28,22 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,79% с 23,74 UAH/USD до 28,20 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27-29 марта, на 14,95 коп. до 28,1107 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD. 

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