Гривна дешевеет. Курс валют на межбанке

После того, как НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг снизился на 18 коп. до 28,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,04-28,11 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,11-28,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,19-28,22 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,79% с 23,74 UAH/USD до 28,20 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27-29 марта, на 14,95 коп. до 28,1107 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD.