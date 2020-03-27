Долар і євро злетіли перед вихідними. Курс валют на 27 березня

В той час, як НБУ опублікував курс гривні на вихідні, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 березня на 27,54 коп. до 28,7094 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 23,85 коп. до 28,0055 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 49,04 коп. до 30,2419 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 67,12 коп. до 31,3842 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,0055 28,7094 30,2419 31,3842 3,11 3,78 Максимальний 28,3500 29,9900 31,0500 32,0000 3,50 5,00 Мінімальний 27,2000 28,3500 29,3000 30,5000 2,45 3,50

Як повідомляли Українські Новини, МВФ назвав умови, за яких може збільшити фінансування України.

Раніше банкіри розповіли, чого очікувати на валютному ринку України.

Тим часом, курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. у четвер знизився на 18 коп. до 28,20 UAH/USD.