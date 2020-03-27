Доллар стремительно дорожает. Курс НБУ на выходные

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 марта, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD после того, как НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 марта, на 18,24 коп. до 27,9552 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7981 1 доллар США 28,1381 1 швейцарский франк 29,0233 10 иен 2,5665 10 российских рублей 3,6186 1 евро 30,8633

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD.

Также банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины.

Тем временем, курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.