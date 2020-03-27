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27 марта 2020, пятница, 05:30 449
Финансы 2020-03-27T05:30:01+02:00
Українські Новини
Доллар стремительно дорожает. Курс НБУ на выходные

Доллар стремительно дорожает. Курс НБУ на выходные

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 марта, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD после того, как НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 марта, на 18,24 коп. до 27,9552 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7981
1 доллар США 28,1381
1 швейцарский франк 29,0233
10 иен 2,5665
10 российских рублей 3,6186
1 евро 30,8633

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD. 

Также банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины

Тем временем, курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.

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