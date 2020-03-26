Кабмін змінив норму в 10 людей на один автобус або трамвай

Тепер під час карантину громадським транспортом допускається перевозити не 10 осіб, як це було раніше, а не більше, ніж половина кількості місць для сидіння.

Про це свідчить постанова уряду від 25 березня 2020 року.

Постанова стосується трамваїв, тролейбусів і автобусів на регулярних маршрутах. У той же час, у службовому транспорті можна перевозити стільки людей, скільки там місць для сидіння.

Прийнята постанова продовжує заборону на регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом між містами та областями.

Як повідомляли Українські Новини, зараз в Києві скористатися громадським транспортом можуть ті, у кого є особливий дозвіл.

Після того, як у Києві почали діяти обмеження в мережі почали активно торгувати подібними перепустками.

Після цього Київська міська державна адміністрація опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам здійснювати перевезення своїх співробітників на орендованому транспорті під час карантину.