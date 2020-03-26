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26 березня 2020, четвер, 21:05 8
Суспільство 2020-03-26T22:15:02+02:00
Українські Новини
Кабмін змінив норму в 10 людей на один автобус або трамвай

Кабмін змінив норму в 10 людей на один автобус або трамвай

Кира Молчанова
Автобус, громадський транспорт, Карантин в Україні, карантин в Києві
коронавірус. Фото: freepik
коронавірус. Фото: freepik

Тепер під час карантину громадським транспортом допускається перевозити не 10 осіб, як це було раніше, а не більше, ніж половина кількості місць для сидіння.

Про це свідчить постанова уряду від 25 березня 2020 року.

Постанова стосується трамваїв, тролейбусів і автобусів на регулярних маршрутах. У той же час, у службовому транспорті можна перевозити стільки людей, скільки там місць для сидіння.

Прийнята постанова продовжує заборону на регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом між містами та областями.

Як повідомляли Українські Новини, зараз в Києві скористатися громадським транспортом можуть ті, у кого є особливий дозвіл.

Після того, як у Києві почали діяти обмеження в мережі почали активно торгувати подібними перепустками.

Після цього Київська міська державна адміністрація опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам здійснювати перевезення своїх співробітників на орендованому транспорті під час карантину.

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