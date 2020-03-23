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23 марта 2020, понедельник, 10:37 1684
Общество 2020-03-23T10:51:17+02:00
Українські Новини
В сети начали торговать спецбилетами на карантинный общественный транспорт в Киеве

В сети начали торговать спецбилетами на карантинный общественный транспорт в Киеве

Таня Войтюк
Киев, Проездной, Общественный транспорт, карантин в Киеве, карантин в Украине
Билет на транспорт. Фото: Клим Братковский
Билет на транспорт. Фото: Клим Братковский

С поенедельника 23 марта в Киеве действуют ограничения на общественный транспорт из-за карантина в Украине. Пользоваться им могут только спецработники экстренных служб по спецбилетам на транспорт. Между тем в сети уже начали активно торговать подобными пропусками.

О продаже спецбилета сообщил в своем фейсбуке блогер Клим Братковский.

Спецбилет на проездСпецбилет на проезд

В рекламном объявлении купить такой билет можно было всего за 100 гривен. К слову, "свой" билет вы могли получить даже с доставкой.

Впрочем, как отмечает блогер, впоследствии сообщение о продаже билетов все же удалили.

Спецбилет на общественный транспорт. Фото:Спецбилет на общественный транспорт. Фото: Клим Братковский

Общественный транспорт в столице будет доступен только для определенных категорий спецработников. Чтобы воспользоваться им, этим людям нужно вместе с билетом предъявить рабочее удостоверение.

В КМДА также предупредили, что ездить в транспорте можно только при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски, которую можно сделать своими руками.

Как сообщали Українські Новини, на фоне карантина и ситуации с коронавирусом спекилируют по возможности на всем, чем можно. Так, в сети продают поддельные тесты на коронавирус за 750 грн, а в некоторых аптеках торгуют самодельными лекарствами.

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