В сети начали торговать спецбилетами на карантинный общественный транспорт в Киеве

С поенедельника 23 марта в Киеве действуют ограничения на общественный транспорт из-за карантина в Украине. Пользоваться им могут только спецработники экстренных служб по спецбилетам на транспорт. Между тем в сети уже начали активно торговать подобными пропусками.

О продаже спецбилета сообщил в своем фейсбуке блогер Клим Братковский.

Спецбилет на проезд

В рекламном объявлении купить такой билет можно было всего за 100 гривен. К слову, "свой" билет вы могли получить даже с доставкой.

Впрочем, как отмечает блогер, впоследствии сообщение о продаже билетов все же удалили.

Спецбилет на общественный транспорт. Фото: Клим Братковский

Общественный транспорт в столице будет доступен только для определенных категорий спецработников. Чтобы воспользоваться им, этим людям нужно вместе с билетом предъявить рабочее удостоверение.

В КМДА также предупредили, что ездить в транспорте можно только при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски, которую можно сделать своими руками.

Как сообщали Українські Новини, на фоне карантина и ситуации с коронавирусом спекилируют по возможности на всем, чем можно. Так, в сети продают поддельные тесты на коронавирус за 750 грн, а в некоторых аптеках торгуют самодельными лекарствами.