Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника

В связи с чрезвычайной ситуацией в Украине, Кличко объявил о прекращении перевозки в общественном транспорте пассажиров за исключением работников критически важных сфер с 23 марта на время карантина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критические сферы жизни города: медработников, спасатели, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий. Ездить в транспорте они смогут исключительно при наличии пропуска", - сообщил Кличко.

Чтобы защитить себя:

Держите дистанцию - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось до 41.

Также 20 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко спрогнозировал введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

Комендантский час — это запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определенное время суток (чаще всего, ночью и вечером).