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25 марта 2020, среда, 19:12 1681
Кабмин 2020-03-27T04:00:23+02:00
Українські Новини
Кабмин разрешил предприятиям перевозить сотрудников на арендованном транспорте во время карантина

Кабмин разрешил предприятиям перевозить сотрудников на арендованном транспорте во время карантина

Елена Новикова
Транспорт, Пассажирские перевозки, Средства индивидуальной защиты, Противоэпидемические мероприятия, Санитарные мероприятия
Транспорт. Фото: fotobus.msk
Транспорт. Фото: fotobus.msk

Кабинет Министров разрешил предприятиям осуществлять перевозку своих сотрудников на арендованном транспорте во время карантина, который продлили до 24 апреля.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Снимаются ограничения на пассажирские перевозки, которые осуществляются с целью обеспечения субъектами хозяйствования собственных производственных нужд (при условии обеспечения водителей и пассажиров на время таких перевозок средствами индивидуальной защиты, а также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий)", - написал он.

Также Высоцкий отметил, что во время карантина не распространяется запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, продажу семян и посадочного материала, продажу пестицидов, удобрений, агрохимикатов, кормов для животных, деятельность медицинской и ветеринарной практики и продажу ветеринарных препаратов.

Соответствующие изменения были внесены правительством в постановление №211.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Также с 23 марта общественным транспортом могут пользоваться лишь те, лишь те, кто получил специальный пропуск.

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