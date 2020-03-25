В Індії новонароджену дівчинку назвали на честь коронавірусу

В той час, як кількість хворих коронавірусною інфекцією по всьому світу досягла понад 400 тисяч осіб, в Індії в штаті Уттар Прадеш на честь коронавірусу. Про це передає індійське видання Deccan Herald.

Наголошується, що дівчинку назвали Корона на честь боротьби з епідемією.

За словами дядька новонародженої дівчинки, вірус, який поширився по всій земній кулі, безсумнівно дуже небезпечний, проте він згуртував людей і сприяв укоріненню здорових звичок.

За його словами, зараз важливо не панікувати, дотримуватися порад медиків і влади.

"Цей малюк стане символом єдності людей у боротьбі з вірусом", — пояснив він.

Дівчинка народилася здоровою 22 березня і тепер готується з мамою до виписки.

Як повідомляли "Українські Новини", у Мадриді поліція оштрафувала 77-річного пенсіонера, який, незважаючи на карантин, вийшов на вулицю на "полювання за покемонами".

Крім того, раніше в Іспанії закохані одружилися у вікні" з-за коронавірусу.

Також англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон.

Тим часом, коронавірус діагностували у 7-річної дівчинки у Волинській області.