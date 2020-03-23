В Испании влюбленные поженились в окне из-за карантина и пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса вынудила многих людей по всему миру отменить все планы, и в целях безопасности оставаться дома. Испания стала четвертой страной, где показатель смертности от эпидемии в разы повышен. Несмотря на это, двое влюбленных сыграли свадьбу в окне своего дома, а свидетелями и гостями "удаленно" стали соседи по всей улице. Об этом передает The Guardian.

Согласно информации ведомства, Альба Диас и Даниэль Камино напротяжении года усердно готовились к самому важному дню в их жизни, и несмотря на карантин, решили продолжать подготовку. Но после того, как власти объявили тотальный карантин, торжество и пышное празднование пришлось отменить, так как собираться большими компаниями запрещено собираться.

По возвращении в квартиру в город Ла-Корунья, приглашенные гости из других стран и городов стали высылать фотографии с поздравлениями, на которых те выглядели так, как собирались одеться на свадьбу. Так и зародилась идея провести торжество с соседями прямо в окнах.

Видео торжества в Instagram опубликовало свадебное агентство.

Один из ближайших соседей согласился провести церемонию, другой стал свидетелем. В ответ на крики за окнами, все больше соседей выглядывали посмотреть, что происходит и невольно стали гостями на свадьбе — в конце невеста даже кинула букет в сторону живущих по соседству девушек.

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