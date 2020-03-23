подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Испании влюбленные поженились в окне из-за карантина и пандемии коронавируса
23 марта 2020, понедельник, 12:09 1334
Мир 2020-03-23T13:34:34+02:00
Українські Новини
В Испании влюбленные поженились в окне из-за карантина и пандемии коронавируса

В Испании влюбленные поженились в окне из-за карантина и пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Свадьба, Испания, Любовь, Коронавирус в Испании

Пандемия коронавируса вынудила многих людей по всему миру отменить все планы, и в целях безопасности оставаться дома. Испания стала четвертой страной, где показатель смертности от эпидемии в разы повышен. Несмотря на это, двое влюбленных сыграли свадьбу в окне своего дома, а свидетелями и гостями "удаленно" стали соседи по всей улице. Об этом передает The Guardian.

Согласно информации ведомства, Альба Диас и Даниэль Камино напротяжении года усердно готовились к самому важному дню в их жизни, и несмотря на карантин, решили продолжать подготовку. Но после того, как власти объявили тотальный карантин, торжество и пышное празднование пришлось отменить, так как собираться большими компаниями запрещено собираться.

По возвращении в квартиру в город Ла-Корунья, приглашенные гости из других стран и городов стали высылать фотографии с поздравлениями, на которых те выглядели так, как собирались одеться на свадьбу. Так и зародилась идея провести торжество с соседями прямо в окнах.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pues al final sí que hubo boda! Gracias vecinos y amigos!

Публикация от Frida Kiwi (@frida_kiwi)

Видео торжества в Instagram опубликовало свадебное агентство.

Один из ближайших соседей согласился провести церемонию, другой стал свидетелем. В ответ на крики за окнами, все больше соседей выглядывали посмотреть, что происходит и невольно стали гостями на свадьбе — в конце невеста даже кинула букет в сторону живущих по соседству девушек.

Как сообщали Українські Новини, в США танцовщицы из стриптиз-клуба начали доставлять еду на дом. 

Также легенда испанской оперы — 79-летний Пласидо Доминго — заразился коронавирусом.

Больше новостей о: Свадьба Испания Любовь Коронавирус в Испании

Легенда испанской оперы — 79-летний Пласидо Доминг...
В Испании количество погибших от коронавируса прев...
У Тельцов - откровения, а у Весов - нехватка внима...
День святого Валентина: как сыграть свадьбу за оди...
За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Новости
Акции МХП упали до рекордного показателя с начала 2019 13:42
СМИ пояснили, кто виноват в остановке е-кабинета застройщика ГАСИ 13:38
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе 13:28
Аптека
В киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей 13:23
Гончарука допросят в ГБР, - источник 13:16
больше новостей
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финподдержки для Украины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok