В Мадриде полиция оштрафовала на улице пенсионера за "охоту на покемонов" на карантине

Согласно последним данным, Испания обогнала Китай по количеству смертей из-за коронавируса, вследствие чего власти ввели тотальный карантин и призвали жителей не выходить из своих домов без надобности.

В Мадриде полиция оштрафовала 77-летнего мужчину, который несмотря на запреты, вышел из своего дома, потому что ловил покемонов из игры Pokémon Go. Об этом передает El Mundo.

В частности, за один день полиция Мадрида составила админпротоколы за нарушение карантина на 664 человека.

Когда полицейские остановили пенсионера, потребовав объяснить им причину своего пребывания на улице, тот заявил, что охотился на покемонов, чем озадачил полицию.

Несмотря на удивление, мужчине выписали штраф, однако сумма не указывается.

Ранее стало известно, что разработчик игры Pokémon Go — студия Niantic — временно изменила настройки, чтобы пользователи меньше выходили из дома. Отныне в нее можно играть, не выходя из дома.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Испании влюбленные поженились "в окне" из-за коронавируса.

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