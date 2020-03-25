Английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон

В частности, изначально клуб "Брайтон" пообещал одну тысячу билетов на следующий сезон для работников Национальной службы здравоохранения и призвал другие клубы Премьер-лиги поддержать эту инициативу.

"Так мы можем выразить свою благодарность тем сотрудникам службы здравоохранения на передовой, которые ведут битву от имени всех нас", — отметили в клубе.

В дальнейшем на призыв откликнулись клубы "Борнмут" и "Бертон Альбион", которые поддержали инициативу "Брайтона" и также пообещали передать медикам по тысяче билетов на следующий сезон.

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