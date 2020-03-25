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  • Английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон
25 марта 2020, среда, 17:45 225
Мир 2020-03-25T18:15:02+02:00
Українські Новини
Английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон

Английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон

Елизавета Кесельман
Британия, Англия, Врачи, Футбол, Медики, Коронавирус
Футбольный мяч, Фото: pixabay
Футбольный мяч, Фото: pixabay

Тем временем, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил у Китая для Калифорнии более тысячи вентиляционных аппаратов, в Англии три футбольных клуба в знак благодарности медикам за их борьбу с коронавирусом подарят тысячу бесплатных билетов на следующий сезон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба "Брайтон".

В частности, изначально клуб "Брайтон" пообещал одну тысячу билетов на следующий сезон для работников Национальной службы здравоохранения и призвал другие клубы Премьер-лиги поддержать эту инициативу.

"Так мы можем выразить свою благодарность тем сотрудникам службы здравоохранения на передовой, которые ведут битву от имени всех нас", — отметили в клубе.

В дальнейшем на призыв откликнулись клубы "Борнмут" и "Бертон Альбион", которые поддержали инициативу "Брайтона" и также пообещали передать медикам по тысяче билетов на следующий сезон.

Как сообщали Українські Новини, в Париже людей без места жительства заселят в гостиницы на время пандемии.

Также бренд Prada запустил производство по пошиву 80 тыс. масок и 110 тыс. комплектов спецодежды для итальянских больниц.

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