Английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон

Тем временем, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил у Китая для Калифорнии более тысячи вентиляционных аппаратов, в Англии три футбольных клуба в знак благодарности медикам за их борьбу с коронавирусом подарят тысячу бесплатных билетов на следующий сезон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба "Брайтон". В частности, изначально клуб "Брайтон" пообещал одну тысячу билетов на следующий сезон для работников Национальной службы здравоохранения и призвал другие клубы Премьер-лиги поддержать эту инициативу. "Так мы можем выразить свою благодарность тем сотрудникам службы здравоохранения на передовой, которые ведут битву от имени всех нас", — отметили в клубе. В дальнейшем на призыв откликнулись клубы "Борнмут" и "Бертон Альбион", которые поддержали инициативу "Брайтона" и также пообещали передать медикам по тысяче билетов на следующий сезон. Как сообщали Українські Новини, в Париже людей без места жительства заселят в гостиницы на время пандемии. Также бренд Prada запустил производство по пошиву 80 тыс. масок и 110 тыс. комплектов спецодежды для итальянских больниц.