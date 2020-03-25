До суду направили 188 адмінпротоколів за порушення карантину. Де найбільше порушують українці

До суду направлено 188 адміністративних протоколів за порушення умов карантину з його початку.

Про це Українським Новинам повідомили в департаменті комунікації поліції Києва.



"З початку введення карантину зафіксовано 203 порушення правил карантину і за цими випадками складено адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу адміністративних правопорушень. З них 188 направлено до суду", - сказали в департаменті.



Зазначається, що в основному ці протоколи складалися за порушення правил проїзду.



Також протоколи складалися за торгівлю в невстановленому місці, але не за статтею про порушення правил карантину, а щодо несанкціонованої торгівлі, торгівлі в невстановленому місці.



Як повідомляли Українські Новини, 500 правоохоронців щодня контролюють режим дотримання карантину у транспорті Києва.



Раніше киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.



Також поліція склала протокол на порушника, який намагався зайти в салон без маски і розбив двері.



Тим часом Нацполіція продовжує складати протоколи на порушників карантину.