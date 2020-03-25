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25 березня 2020, середа, 17:18 14
Судова влада 2020-03-25T17:19:50+02:00
Українські Новини
До суду направили 188 адмінпротоколів за порушення карантину. Де найбільше порушують українці

До суду направили 188 адмінпротоколів за порушення карантину. Де найбільше порушують українці

Валерия Драгомирова
Суд, Карантин, Порушення карантину
коронавірус. Фото: freepik
коронавірус. Фото: freepik

До суду направлено 188 адміністративних протоколів за порушення умов карантину з його початку.

Про це Українським Новинам повідомили в департаменті комунікації поліції Києва.

"З початку введення карантину зафіксовано 203 порушення правил карантину і за цими випадками складено адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу адміністративних правопорушень. З них 188 направлено до суду", - сказали в департаменті.

Зазначається, що в основному ці протоколи складалися за порушення правил проїзду.

Також протоколи складалися за торгівлю в невстановленому місці, але не за статтею про порушення правил карантину, а щодо несанкціонованої торгівлі, торгівлі в невстановленому місці.

Як повідомляли Українські Новини, 500 правоохоронців щодня контролюють режим дотримання карантину у транспорті Києва.

Раніше киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Також поліція склала протокол на порушника, який намагався зайти в салон без маски і розбив двері.

Тим часом Нацполіція продовжує складати протоколи на порушників карантину.

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