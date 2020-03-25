500 правоохранителей ежедневно контролируют режим соблюдения карантина в транспорте Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили в департаменте коммуникации полиции Киева.

"К контролю за режимом проезда привлекаются 500 полицейских ежедневно, они заступают нарядами на дежурство - это полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сказали в департаменте.

Правоохранители заступают на дежурство посменно - с 5:00 до 14:00 и с 14:00 до 23:00.

На маршрут выделяются от 14 до 16 работников.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 23 марта Национальная полиция составила 1553 административных протокола о нарушении режима карантина.

Киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.

Не менее двух сотрудников Национальной полиции и одного Киевского городского общественного формирования "Муниципальная стража" должны контролировать наличие специального разрешения.