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25 марта 2020, среда, 16:00 1353
Общество 2020-03-25T16:11:40+02:00
Українські Новини
500 правоохранителей ежедневно контролируют режим соблюдения карантина в транспорте Киева

500 правоохранителей ежедневно контролируют режим соблюдения карантина в транспорте Киева

Елизавета Драбкина
Карантин, Полиция Киева, Административный протокол, Нарушение карантина
Полиция. Фото: Facebook/Патрульная полиция
Полиция. Фото: Facebook/Патрульная полиция

500 правоохранителей ежедневно контролируют режим соблюдения карантина в транспорте Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили в департаменте коммуникации полиции Киева.

"К контролю за режимом проезда привлекаются 500 полицейских ежедневно, они заступают нарядами на дежурство - это полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сказали в департаменте.

Правоохранители заступают на дежурство посменно - с 5:00 до 14:00 и с 14:00 до 23:00.

На маршрут выделяются от 14 до 16 работников.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 23 марта Национальная полиция составила 1553 административных протокола о нарушении режима карантина.

Киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.

Не менее двух сотрудников Национальной полиции и одного Киевского городского общественного формирования "Муниципальная стража" должны контролировать наличие специального разрешения.

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