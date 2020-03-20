Киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.



Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания с рук, в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.



По результатам рассмотрения дела лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса, на женщину наложен административный штраф в размере 17 тыс. гривен.



Отмечается, что это первое решение по делу за нарушение правил карантина.



Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 дел за нарушение правил карантина.



Также полиция составила админпротокол на нарушившего правила карантина и повредившего троллейбус мужчину в Киеве.



Тем временем Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина.