Счет пошел на тысячи. Нацполиция продолжает составлять протоколы на нарушителей карантина

Национальная полиция составила 1553 протокола о нарушении режима карантина.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Нацполиии.

"На утро составлено 1 553 административных протокола по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса об админправонарушениях", — сказали в ведомстве.

Данное количество протоколов составлено за все время карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта полиция составила 613 протоколов о нарушении режима карантина в Украине. Больше всего протоколов составили на руководителей предприятий и перевозчиков.

Кроме того, киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.

Не менее двух сотрудников Национальной полиции и одного Киевского городского общественного формирования "Муниципальная стража" будут контролировать наличие специального разрешения.

Также сейчас действует ограничение на количество людей в общественном транспорте и пока не понятно, будет ли оно меняться в всязи с добавлением сотрудников полиции.