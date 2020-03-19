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19 марта 2020, четверг, 22:58 294
Мир 2020-03-19T22:59:19+02:00
Українські Новини
Пожизненное, штрафы и смертная казнь. Как в Украине и в мире наказывают за нарушение карантина

Пожизненное, штрафы и смертная казнь. Как в Украине и в мире наказывают за нарушение карантина

Таня Войтюк
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Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

Уже неделю Украина живет в условиях карантина, который возможно продлят после 3 апреля. За нарушение правил и рекомендаций на этот период введена административная и уголовная ответственность. О том, как регулируют сроки карантина в других странах и каким образом наказывают за несоблюдение сообщают Українські Новини.

В Украине за нарушение правил карантина вводятся админштраф в размере до 170 тыс. Также наказание за правонарушение, которые повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия, сохраняется в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В Китае, например, за сокрытие симптомов коронавируса ввели наказание в виде смерной казни, а за нарушение карантина грозит от 10 лет тюрьмы.

Наиболее маленький срок тюремного заключения за несоблюдение правил ввели в Италии - всего 3 месяца.

Самые высокие штрафы ввели Чехия - нарушителю придется заплатить свыше 100 тыс. евро,  и Канада, где штраф за риск распространения коронавирусной инфекции может доходить до 700 тыс. долларов.

Инфографика о нарушении режима карантинаИнфографика о нарушении режима карантина. Фото: Facebook/Cлуга народа

Ранее Українські Новини писали о том, кто находится в группе риска и как можно заразиться коронавирусом.

Тем временем в Киберполиции призвали проверять информацию на официальных источниках и не доверять фейкам, которые распространяют в сети.

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