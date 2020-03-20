Прорывался в салон без маски и разбил стеклянные двери. Полиция Киева составила протокол на нарушителя

Полицейские составили административный протокол в отношении мужчины, который нарушил правила карантина и повредил троллейбус в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Правонарушитель, несмотря на запрет водителя и кондуктора троллейбуса, в грубой форме без защитной маски пытался попасть в салон, где уже находилось достаточное количество пассажиров. В разгар конфликта мужчина также намеренно повредил общественный транспорт, разбив стеклянные двери", — сказано в нем.

Инцидент произошел на улице Московской в ​​Печерском районе столицы.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несмотря на установленный запрет сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находилось 10 человек.

На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта.

Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управление полиции.

Нарушителем оказался 51-летний житель Черниговской области.

На мужчину составили административный протокол согласно ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса и провели с ним разъяснительную беседу.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские составили 405 административных протоколов и открыли 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.

Ранее полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт. Один из автобусов люди остановили, перекрыв дорогу и попытались войти внутрь. Полиция преградила им дорогу.

В Нацполиции заявили, что полицейские не ездят в общественном транспорте для контроля количества пассажиров во врем карантина, а работают на конечных остановках.

Кроме того, специальные автомобили с громкоговорителями курсируют в Киеве для информирования людей о необходимости соблюдения режима карантина.