500 правоохоронців щодня контролюють режим дотримання карантину в транспорті Києва

500 правоохоронців щодня контролюють режим дотримання карантину у транспорті Києва.

Про це Українським Новинам повідомили в департаменті комунікації поліції Києва.

"До контролю за режимом проїзду залучаються 500 поліцейських щодня, вони заступають нарядами на чергування - це поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії України", - сказали в департаменті.

Правоохоронці заступають на чергування позмінно - з 5:00 до 14:00 та з 14:00 до 23:00.

На маршрут виділяються від 14 до 16 працівників.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 23 березня Національна поліція склала 1553 адміністративних протоколи про порушення режиму карантину.

Киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Також поліція склала протокол на правопорушника, який намагався зайти в салон транспортного засобу без маски і розбив двері.

Не менше двох співробітників Національної поліції і одного Київського міського громадського формування "Муніципальна охорона" повинні контролювати наявність спеціального дозволу.