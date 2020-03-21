подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В каждом транспорте Киева будут дежурить два полицескийх и один представитель муниципальной стражи
21 марта 2020, суббота, 17:51 42
Общество 2020-03-21T17:52:40+02:00
Українські Новини
В каждом транспорте Киева будут дежурить два полицескийх и один представитель муниципальной стражи

В каждом транспорте Киева будут дежурить два полицескийх и один представитель муниципальной стражи

Таня Войтюк
Полиция, Кличко, Общественный транспорт, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Полиция Фото: Украинская правда
Полиция Фото: Украинская правда

В связи с тем, что с понедельника в Киеве ограничивают возможность пользоваться общественным транспортом, не менее двух сотрудников Национальной полиции и одного Киевского городского общественного формирования "Муниципальная стража" будут контролировать наличие специального разрешения.

Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии Киевской городской государственной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, подписанном мэром Киева, председателем КГГА Виталием Кличко 21 марта, передают Українськi Новини.

"Главному управлению Национальной полиции в Киеве, Управлению патрульной полиции в Киеве обеспечить присутствие работников в количестве не менее 2 лиц в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенному маршруту, и проверку наличия специального билета, удостоверения лица и средств индивидуальной защиты. Киевскому городскому общественному формированию по охране и правопорядку государственной границы "Муниципальная стража" обеспечить присутствие работников в количестве не менее 1 лица в каждой единице наземного общественного транспорта... до улучшения эпидемической ситуации", - сказано в нем.

Полиции также поручено обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мер на остановках общественного транспорта в Киеве.

Департаменты КГГА и районные государственные администрации Киева должны внести предложения по необходимому количеству изготовления спецбилетов до 22 марта на основании обращений руководителей, предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Киева.

Ранее Українські Новини писали о том, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения

Также сейчас действует ограничение на количество людей в общественном транспорте и пока не понятно, будет ли оно меняться в всязи с добавлением сотрудников полиции.

Больше новостей о: Полиция Кличко Общественный транспорт карантин в Украине Карантин из-за коронавируса

Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника
Власти готовят резкое ужесточение карантина в ближайшие дни, - Аваков
Новости
Минздрав будет лишать лицензий частные лаборатории за сокрытие COVID-19 18:03
В каждом транспорте Киева будут дежурить два полицескийх и один представитель муниципальной стражи 17:51
Общественный транспорт. Фото: КГГА
Не будут пускать в общественный транспорт без справки: как она выглядит 17:34
В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации 17:00
Поставили антисептик и закрыли столовую. Как НАБУ и ГПУ работают в условиях карантина 16:45
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса 11:05
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
В феврале Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 08:00 Документ
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
больше новостей
За сутки в МОЗ поступило 80 подозрений на коронавирус: карта распространения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok