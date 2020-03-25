Справа Гандзюк. Проти підозрюваного Левіна продовжили розслідування

Печерський районний суд Києва продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Про це Українським Новинам повідомив Офіс генпрокурора.



Рішення ухвалене в середу.



Таким чином, суд продовжив в цілому строк розслідування справи до 12 місяців. Найближчим часом Офіс генпрокурора звернеться до суду з проханням продовжити термін арешту Левіна.



Як повідомляли Українські Новини, 1 березня Апеляційний суд Болгарії дозволив екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна. 21 лютого обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. Суд заарештував Левіна на 40 діб в Болгарії. А 16 березня Болгарія екстрадувала Левіна.

Москаленко розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк.

6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 ексучасників АТО за вбивство Гандзюк.

20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.