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25 березня 2020, середа, 16:00 12
Силові структури 2020-03-25T17:45:03+02:00
Українські Новини
Справа Гандзюк. Проти підозрюваного Левіна продовжили розслідування

Справа Гандзюк. Проти підозрюваного Левіна продовжили розслідування

Валерия Драгомирова
Розслідування, Справа Гандзюк, Олексій Левін, Офіс генерального прокурора
Олексій Левін. Фото: Gramofona.com
Олексій Левін. Фото: Gramofona.com

Печерський районний суд Києва продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Про це Українським Новинам повідомив Офіс генпрокурора.


Рішення ухвалене в середу.

Таким чином, суд продовжив в цілому строк розслідування справи до 12 місяців. Найближчим часом Офіс генпрокурора звернеться до суду з проханням продовжити термін арешту Левіна.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня Апеляційний суд Болгарії дозволив екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна. 21 лютого обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. Суд заарештував Левіна на 40 діб в Болгарії. А 16 березня Болгарія екстрадувала Левіна.

Москаленко розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк.

6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 ексучасників АТО за вбивство Гандзюк.

20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.

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