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24 января 2020, пятница, 22:19 38
Силовые структуры 2020-01-24T22:25:18+02:00
Українські Новини
В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк

В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк

Валерия Драгомирова
Офис Генпрокурора, Болгария, Алексей Левин, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк
Активистка Екатерина Гандзюк. Фото: inforesist.org
Активистка Екатерина Гандзюк. Фото: inforesist.org

Правоохранители задержали в Болгарии Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии был задержан Алексей Москаленко (Левин)", - сказано в нем.

Москаленко разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

СБУ совместно с Интерполом разыскивало подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина.

Ранее правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП в деле Гандзюк. 

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк

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