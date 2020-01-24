В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк

Правоохранители задержали в Болгарии Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.



"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии был задержан Алексей Москаленко (Левин)", - сказано в нем.



Москаленко разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк.



Как сообщали Українськi Новини, 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.



СБУ совместно с Интерполом разыскивало подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина.



Ранее правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП в деле Гандзюк.



6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.