Болгария экстрадировала подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина в Украину

Болгария экстрадировала в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе генпрокурора.

"Сейчас он летит, но самолет опаздывает", - сказал он.

По его словам, после прибытия в Украину в ближайшее время суд изберет Левину меру пресечения.

Офис генпрокурора будет настаивать на взятии его под стражу без альтернативы внесения залога.

Как сообщали Українськi Новини, 11 марта Апелляционный суд Болгарии разрешил экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина. 21 февраля областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. Суд арестовал Левина на 40 суток в Болгарии.

Москаленко разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк.

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.

20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.