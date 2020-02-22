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22 февраля 2020, суббота, 22:21 14
Политика 2020-02-22T22:21:17+02:00
Українські Новини
Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции Левина

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции Левина

Надежда Комендантова
Алексей Левин, Экстрадиция, Убийство Катерины Гандзюк, Дело Гандзюк

В то время, как Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Левина из Болгарии, областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк, в Украину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт Бургаса gramofona.com, и свои источники в Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что во время слушания Левин и его болгарский адвокат сделали все возможное, чтобы отложить экстрадицию. Среди выдвинутых аргументов были плохие условия содержания в Украине.

Сам Левин настаивал, что не хочет возвращаться на родину. Он сказал, что если его экстрадируют в Украину, его посадят в тайную тюрьму, где к нему будут применяться силовые методы.

Левин выразил полную готовность помогать украинским следователям из Болгарии. Он даже сказал, что согласился пройти детектор лжи.

В свою очередь, прокурор по делу Георгий Чинев заявил, что нет оснований для отсрочки экстрадиции.

Судья Катя Георгиева отклонила доводы защиты как необоснованные.

"Нет никаких причин или доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что лицо в Украине будут подвергать насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному или унизительному наказанию, либо его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются," - сказано в сообщении Бургасского окружного суда.

Источники в Офисе генпрокурора Украины подтвердили изданию принятие решения об экстрадиции судом Бургаса, одновременно подчеркнув, что оно не вступило в законную силу, поскольку может быть обжаловано в течение 7 дней.

24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора надеется на скорейшую экстрадицию Левина из Болгарии.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина в Болгарии.

Также 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

Кроме того, 6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.

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