Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сказала судья Елена Черная, передают Українськi Новини.

"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", - огласил она.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.

Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.

Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета, который, в свою очередь, пообещал бывшему бойцу 5-го батальона "Украинской добровольческой армии" Торбину (позывной "Опер") финансовое вознаграждение за осуществление преступления.

Экс-участнику АТО организатор преступления пообещал 5 тыс. долларов за перелом конечностей Гандзюк и 2,5-3 тыс. долларов за обливание ее серной кислотой.

Торбин согласился и привлек своих сослуживцев Грабчука, Васяновича, Горбунова и Вишневского к операции по запугиванию активистки.

Чтоб склонить участников преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк, Торбин показал им ее записи в социальных сетях и обманным путем убедил, что она выражала негативное отношение к участникам АТО.

Преступники планировали напасть на жертву 25 июля 2018 года, но этот план сорвался.

После этого они окончательно отказались от идеи избить девушку и решили, что быстрее и эффективнее будет облить ее серной кислотой.

Подсудимый Горбунов 26 июля 2018 года приобрел за 300 гривен 2 банки аккумуляторной серной кислоты.

Утром 31 июля 2018 года Вишневский, Васянович и Грабчук прибыли к подъезду дома Гандзюк в Херсоне.

В 8:45 подсудимый Грабчук вылил на спину и голову жертвы 1 литр серной кислоты и убежал.

После этого преступники выехали из Херсона.

За осуществление преступления они получили от заказчика 4,5 тыс. долларов.

Позже Торбин и Васянович потребовали и получили от заказчиков еще 2 тыс. долларов, чтобы скрыться от правоохранителей.

Обвиняемые были задержаны в августе 2018 года, им было инкриминировано нанесение тяжких телесных повреждений.

В апреле текущего года все 5 подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

Суд утвердил соглашения и назначил обвиняемым согласованные сроки тюремного заключения ниже установленных Уголовным кодексом.

Так, Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Кроме того, с осужденных взыскано 50,6 тыс. гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просилв Покровский районный суд Днепропетровской области приговорить к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы экс-бойца АТО Сергея Торбина за убийство Екатерины Гандзюк.

Также нападавшие на Гандзюк дали обличительные показания,

Ранее в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.