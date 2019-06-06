Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.\r\nОб этом сказала судья Елена Черная, передают Українськi Новини.\r\n"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", - огласил она.\r\nСогласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.\r\nОрганизатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.\r\nОн привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета, который, в свою очередь, пообещал бывшему бойцу 5-го батальона "Украинской добровольческой армии" Торбину (позывной "Опер") финансовое вознаграждение за осуществление преступления.\r\nЭкс-участнику АТО организатор преступления пообещал 5 тыс. долларов за перелом конечностей Гандзюк и 2,5-3 тыс. долларов за обливание ее серной кислотой.\r\nТорбин согласился и привлек своих сослуживцев Грабчука, Васяновича, Горбунова и Вишневского к операции по запугиванию активистки.\r\nЧтоб склонить участников преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк, Торбин показал им ее записи в социальных сетях и обманным путем убедил, что она выражала негативное отношение к участникам АТО.\r\nПреступники планировали напасть на жертву 25 июля 2018 года, но этот план сорвался.\r\nПосле этого они окончательно отказались от идеи избить девушку и решили, что быстрее и эффективнее будет облить ее серной кислотой.\r\nПодсудимый Горбунов 26 июля 2018 года приобрел за 300 гривен 2 банки аккумуляторной серной кислоты.\r\nУтром 31 июля 2018 года Вишневский, Васянович и Грабчук прибыли к подъезду дома Гандзюк в Херсоне.\r\nВ 8:45 подсудимый Грабчук вылил на спину и голову жертвы 1 литр серной кислоты и убежал.\r\nПосле этого преступники выехали из Херсона.\r\nЗа осуществление преступления они получили от заказчика 4,5 тыс. долларов.\r\nПозже Торбин и Васянович потребовали и получили от заказчиков еще 2 тыс. долларов, чтобы скрыться от правоохранителей.\r\nОбвиняемые были задержаны в августе 2018 года, им было инкриминировано нанесение тяжких телесных повреждений.\r\nВ апреле текущего года все 5 подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием.\r\nСуд утвердил соглашения и назначил обвиняемым согласованные сроки тюремного заключения ниже установленных Уголовным кодексом.\r\nТак, Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.\r\nКроме того, с осужденных взыскано 50,6 тыс. гривен расходов на проведение судебных экспертиз.\r\nКак сообщали Українськi Новини, прокуратура просилв Покровский районный суд Днепропетровской области приговорить к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы экс-бойца АТО Сергея Торбина за убийство Екатерины Гандзюк.\r\nТакже нападавшие на Гандзюк дали обличительные показания,\r\nРанее в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.